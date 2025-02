Paulo Cafôfo, candidato do PS à presidência do Governo Regional nas eleições de 23 de março, garantiu que, com um governo socialista, estará assegurada a “continuação da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta”.

Assim, realçou o investimento em obras públicas estruturais, com destaque para a continuação da via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta.

Durante uma conferência de imprensa, no Lugar de Baixo, Cafôfo destacou a importância da obra para a segurança da população, especialmente em situações de emergência.

“Esta zona, particularmente desde a Ribeira Brava até à Ponta do Sol, está estrangulada. O trânsito é intenso e, em caso de socorro, uma ambulância ou um veículo dos bombeiros tem muita dificuldade em transitar e chegar a tempo para socorrer a população no caso de haver algum acidente ou incidente”, observou.

Além disso, o líder socialista reforçou o compromisso do PS com o planeamento e execução faseada de grandes obras públicas, como a via rápida e o novo hospital, já em construção e comparticipado em 50% pelo Governo da República do PS.