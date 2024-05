Paulo Cafôfo afirma que foi graças à persistência do Partido Socialista que o Governo Regional decidiu reabrir os serviços de urgência de Santana e Porto Moniz durante as 24 horas do dia, criticando o PSD por nunca ter defendido a reposição do atendimento noturno e denunciando que só o fez agora com um intuito eleitoralista.

O presidente do PS-Madeira esteve junto ao Centro de Saúde de Santana onde recordou que, desde o início, os socialistas sempre lutaram pelo atendimento permanente nos serviços de urgência destes dois concelhos da costa norte, dando conta do projeto de resolução aprovado em 2021 na Assembleia Legislativa que recomendava ao Governo Regional a reabertura das urgências, mas que nunca foi respeitado. Além disso, lembrou que este era também um dos compromissos do programa do PS às eleições regionais de setembro passado.

“O PSD e o Governo Regional, por oposição, mostraram-se sempre contra a reposição deste serviço, observou o líder socialista, recuperando as declarações de Miguel Albuquerque em fevereiro do ano passado, quando considerou a reabertura das urgências um ‘dispêndio inútil de dinheiro’”, reforça.

Paulo Cafôfo denuncia a “incoerência” do PSD, “que se viu agora obrigado a mudar de posição apenas porque se aproximam eleições legislativas regionais, e estende também as críticas ao CDS, que, enquanto deu a mão ao PSD no Governo, também sempre votou conta a reabertura das urgências”.

Como sublinhou, “se não fosse a insistência do PS, que sempre defendeu a importância destes serviços para assegurar a devida e atempada prestação de cuidados de saúde às populações destas localidades, o Governo não teria reaberto as urgências de Santana e Porto Moniz no horário noturno”.

O líder socialista e candidato à presidência do Governo Regional sustentou que, no próximo dia 26, “é preciso virar a página da Região e votar no PS, que nunca desistiu desta causa”, rematou.