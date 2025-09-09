PRR: Obra de requalificação do Lar do Porto Moniz já absorveu 20% do financiamento

O Lar do Porto Moniz, gerido pela Fundação Mário Miguel, recebeu hoje a visita da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves.

A governante esteve no local a inteirar-se das obras de requalificação em curso, um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), da ordem dos 3,1 milhões de euros.

A obra visa a requalificação profunda da infraestrutura, a reorganização funcional dos espaços e a modernização dos equipamentos.

Com esta intervenção, a capacidade do lar aumenta de 30 para 36 vagas residenciais, através da adaptação de áreas anteriormente destinadas a outros fins em dois quartos triplos, sem comprometer a oferta de espaços técnicos ou ocupacionais.

Durante a visita, a secretária regional teve a oportunidade de ver os melhoramentos já concluídos, entre os quais se destacam a substituição de revestimentos, a modernização das instalações sanitárias, a reorganização dos espaços técnicos e sociais e o reforço da acessibilidade.

A Fundação Mário Miguel apresentou ainda projetos complementares, como a criação de um forno a lenha para confeção de pão e a elaboração de um livro de receitas tradicionais, iniciativas que procuram valorizar a cultura local e promover a ligação intergeracional.

De acordo com comunicado do Gabinente de Paula Margarido, alusivo à visita, “até ao momento, cerca de 20% do financiamento aprovado já foi executado, correspondendo a 624 mil euros. As obras decorrem em nove fases, de forma a assegurar a continuidade do funcionamento do lar durante toda a intervenção”.

A administradora sensibilizou a secretária regional e a presidente do ISSM para a importância de, no futuro, haver um “eventual aumento da capacidade do lar, nomeadamente através de apoios ao abrigo do Portugal 2030”.

Num gesto simbólico, as colaboradoras da instituição aproveitaram o momento para homenagear Maria Luísa Pessanha Rodrigues, que hoje completa seis anos de liderança à frente da Fundação.

Na ocasião, Paula Margarido destacou “a relevância desta intervenção, que assegura melhores condições de conforto, segurança e dignidade aos residentes, reforçando a rede regional de respostas sociais dirigidas à população idosa”.

A governante elogiou ainda “o dinamismo da Fundação Mário Miguel, que vai além da resposta assistencial, valorizando os utentes enquanto cidadãos com histórias, afetos e saberes a partilhar”. E concluiu com uma nota de proximidade: “Aqui percebe-se que há amor”.

O momento contou também com a atuação do grupo de utentes ‘Sorrisos do Norte’, que apresentou coreografias preparadas nas atividades ocupacionais, enchendo o lar de alegria e partilha.