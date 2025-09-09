PRR: Obra de requalificação do Lar do Porto Moniz já absorveu 20% do financiamento

O Lar do Porto Moniz, gerido pela Fundação Mário Miguel, recebeu hoje a visita da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves.
A governante esteve no local a inteirar-se das obras de requalificação em curso, um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), da ordem dos 3,1 milhões de euros.
A obra visa a requalificação profunda da infraestrutura, a reorganização funcional dos espaços e a modernização dos equipamentos.
Com esta intervenção, a capacidade do lar aumenta de 30 para 36 vagas residenciais, através da adaptação de áreas anteriormente destinadas a outros fins em dois quartos triplos, sem comprometer a oferta de espaços técnicos ou ocupacionais.
Durante a visita, a secretária regional teve a oportunidade de ver os melhoramentos já concluídos, entre os quais se destacam a substituição de revestimentos, a modernização das instalações sanitárias, a reorganização dos espaços técnicos e sociais e o reforço da acessibilidade.
A Fundação Mário Miguel apresentou ainda projetos complementares, como a criação de um forno a lenha para confeção de pão e a elaboração de um livro de receitas tradicionais, iniciativas que procuram valorizar a cultura local e promover a ligação intergeracional.
De acordo com comunicado do Gabinente de Paula Margarido, alusivo à visita, “até ao momento, cerca de 20% do financiamento aprovado já foi executado, correspondendo a 624 mil euros. As obras decorrem em nove fases, de forma a assegurar a continuidade do funcionamento do lar durante toda a intervenção”.
A administradora sensibilizou a secretária regional e a presidente do ISSM para a importância de, no futuro, haver um “eventual aumento da capacidade do lar, nomeadamente através de apoios ao abrigo do Portugal 2030”.
Num gesto simbólico, as colaboradoras da instituição aproveitaram o momento para homenagear Maria Luísa Pessanha Rodrigues, que hoje completa seis anos de liderança à frente da Fundação.
Na ocasião, Paula Margarido destacou “a relevância desta intervenção, que assegura melhores condições de conforto, segurança e dignidade aos residentes, reforçando a rede regional de respostas sociais dirigidas à população idosa”.
A governante elogiou ainda “o dinamismo da Fundação Mário Miguel, que vai além da resposta assistencial, valorizando os utentes enquanto cidadãos com histórias, afetos e saberes a partilhar”. E concluiu com uma nota de proximidade: “Aqui percebe-se que há amor”.
O momento contou também com a atuação do grupo de utentes ‘Sorrisos do Norte’, que apresentou coreografias preparadas nas atividades ocupacionais, enchendo o lar de alegria e partilha.
Este verão que agora definha foi gordo e fértil em drama, tragédia e infelicidade. Desde destrutivos incêndios ao acidente com o elevador da Glória, passando...
Percorro os cantos da ilha, na velocidade que os carros à frente do meu deixam, muitos ostentam autocolantes na parte posterior dos bólides que enchem...
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
A Seleção de Portugal venceu esta noite a Hungria, por 2-3, em partida da 2.ª jornada do Grupo F da qualificação europeia para o Mundial 2026 na qual esteve...
O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, acusou hoje os Estados Unidos de terem “um plano de guerra” para “impor a sua hegemonia” no mundo e de enviar...
Conheça a chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira.
É composta pelos Números 3 - 13 - 24 - 39 - 40 e pelas Estrelas 2 e 8.
Boa sorte!
A USAM – União de Sindicatos da Madeira esteve esta tarde a distribuir um prospeto no centro da cidade do Funchal para divulgar o buzinão que está marcado...
O Governo português condenou hoje o ataque israelita em Doha, que considerou violar a soberania do Qatar e aumentar o “risco de escalada de violência na...
A comissária europeia para Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, considerou hoje inaceitável a ordem de deslocação israelita aos habitantes...
O Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou o ministro da Defesa cessante, Sébastien Lecornu, como primeiro-ministro, sucedendo a François Bayrou, que...
O Parlamento aprovou hoje vários requerimentos para ouvir o ministro da Educação e o reitor da Universidade do Porto, que diz ter sido pressionado por...
A Porto Santo Line anunciou esta tarde viagens extraordinárias do Lobo Marinho no próximo dia 21 (domingo), véspera do equinócio do outono.
Num breve comunicado,...
Um homem, com idade entre os 30 e os 40 anos, foi encontrado esta tarde inanimado na estrada do Pico do Castelo, no Porto Santo.
Alertados para esta situação,...