O Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM através da Divisão de Segurança Contra Incêndio em Edifícios, recebeu uma comitiva que apresentou o projeto da nova aerogare do Porto Santo, no âmbito da SCIE.

Conforme informa nota de imprensa enviada à redação, esta comitiva foi constituída pelos engenheiros Carlos Ferreira de Castro e Cláudia Pereira Dias da empresa Action Modulers, responsáveis pela elaboração do projeto de SCIE, as arquitetas Patrícia Fernandes e Joana Coutim da empresa Quadrante, responsáveis pelo projeto de Arquitetura, o engenheiro Dinarte Rodrigues responsável pela Sustentabilidade e Ambiente, Nuno Martins, responsável pela Aerogare do Porto Santo e Edgar Carvalho, diretor da Aerogare do Funchal e Porto Santo, os quais apresentaram o projeto de arquitetura bem como o projeto de SCIE da nova aerogare do Porto Santo.

“Os procedimentos administrativos respeitantes a operações urbanísticas são instruídos com um projeto de especialidade de SCIE previstos no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios, os quais poderão ser entregues no Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, por iniciativa do promotor e/ou projetistas, no âmbito da análise aos mesmos”, acrescenta.

Estes tipos de reuniões têm por objetivo facilitar a posterior análise aos projetos da especialidade da SCIE, e uma melhor compreensão acerca da futura exploração deste tipo específico de edifícios, através do cumprimento das leis, regulamentos, normas e requisitos técnicos das condições de segurança contra incêndio em edifícios e seus recintos.