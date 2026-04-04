I Liga: FC Porto empata com Famalicão e reduz vantagem para cinco pontos

O FC Porto concedeu hoje frente ao Famalicão o terceiro empate caseiro na I Liga portuguesa de futebol, com a igualdade 2-2 no jogo da 28.ª jornada a deixar o líder com cinco pontos de vantagem sobre o Sporting.

Os ‘azuis e brancos’, que cumpriram o oitavo jogo sem perder, estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Alberto Costa, aos 35 minutos, e Fofana, aos 90+1, tendo os minhotos empatado, duas vezes, aos 54, por Sorriso, e aos 90+9, por Rodrigo Pinheiro.

Nas vésperas de receber os ingleses do Nottingham Forest, para os quartos de final da Liga Europa, o FC Porto manteve a liderança, agora com 73 pontos, tendo reduzida de sete para cinco a vantagem sobre o bicampeão em título, que ainda tem a receção ao Tondela em atraso, e oito pontos de avanço sobre o Benfica, que na segunda-feira visita o Casa Pia.

O Famalicão interrompeu a série de três vitórias consecutivas, mas aumentou para seis o número de jogos sem perder na I Liga, mantendo-se no quinto lugar, com 46 pontos, agora apenas mais um do que o Gil Vicente.