No arranque da sessão 30 da atual sessão legislativa, coube a Sara Madalena a primeira intervenção no plenário madeirense. A deputada única do CDS abordou a questão da densidade automóvel, constatando um aumento substancial “quer nas famílias, quer nas rent-a-car”.

Constatou que “felizmente houve investimento na rede viária” que, contudo, “25 anos depois, mostra-se cada vez menos eficaz”.

Disse que “Ponta do Sol e Calheta são hoje fábricas do caos e caça ao estacionamento”, relevando que os residentes “lutam por um estacionamento com estrangeiros que estacionam à bruta, fazem rotundas por fora...”Neste contexto, Sara Madalena advoga a necessidade de “prolongar a Via Rápida até à Calheta, ao Porto Moniz” e também “criação de mais estacionamentos”.

Defende também a limitação da entrada na Região de viaturas com destino às rent-a-car.