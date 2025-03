A presidente da Câmara Municipal do Funchal esteve, ontem, no bairro de Santo Amaro, no âmbito do projeto ‘Escutar’. Acompanhada da vereadora com o pelouro do Social, Helena Leal, Cristina Pedra destacou que a nova temporada artística conta com um investimento de 60 mil euros e abrange seis bairros.

Foi na apresentação do primeiro trabalho concluído da nova temporada artística, atualmente na sua terceira edição, que a autarca destacou a importância do projeto como uma aposta na força da cultura e na inclusão social. A presidente da Câmara do Funchal fez questão de sublinhar que este projeto reafirma um dos princípios fundamentais da Autarquia, que passa por tornar a Cultura, um direito de todos.

No ano passado, o Escutar envolveu três bairros e totalizou um investimento de 30 mil euros, que foi agora duplicado. Os bairros abrangidos também duplicaram e envolvem 12 artistas.

Este projeto consiste em residências artísticas nas áreas das artes plásticas e das artes performativas, com a duração de seis meses, em vários bairros sociais do Funchal, onde a própria comunidade tem um papel ativo. As atividades incluem aulas de teatro, música, entre outras, e surgem como espaços de encontro para a partilha de histórias de vida, fortalecendo o sentimento de pertença e de apoio comunitário.

Como exemplo do impacto positivo do projeto, Cristina Pedra destacou o grupo dos Macetitas, formado por elementos da comunidade que são agora responsáveis por animar diversos eventos na cidade do Funchal.