No âmbito do programa ‘+Visão’, mais de 180 crianças e jovens e 390 idosos beneficiaram da comparticipação imediata para a aquisição de óculos graduados, reforçando a promoção da saúde visual em diferentes fases da vida. Já o programa ‘+Sorriso’ permitiu que 70 crianças e jovens acedessem a cuidados de saúde oral, contribuindo para a prevenção e o acompanhamento precoce.

No dia em que o concelho da Ribeira Brava assinala 111 anos, o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) destacou, em nota de imprensa, o impacto do seu trabalho junto da população local, no âmbito dos programas de saúde promovidos pelo Governo Regional.

“A par destas medidas, o serviço de reembolsos localizado no Centro de Saúde da Ribeira Brava já ultrapassou os 5 mil utentes atendidos. O atendimento decorre semanalmente, às quartas-feiras, mediante agendamento prévio. Em alternativa, os utentes do SRS-Madeira podem submeter as suas despesas de saúde, em qualquer lugar, através da APP IASAÚDE, disponível para download gratuito”, refere a nota do IASAÚDE, que acrescenta que todos estes dados foram reunidos num vídeo informativo institucional, produzido pelo IASAÚDE, IP-RAM e disponível nas várias plataformas digitais institucionais.