O Programa do Governo foi aprovado hoje com os votos do PSD (19), CDS (2) e PAN (1), a abstenção dos três deputados do Chega e um da Iniciativa Liberal e dos votos contra do PS, JPP e a deputada do Chega Magna Costa.

No momento que o Programa era aprovado, um cidadão que estava nas galerias protestou dizendo ser uma “vergonha” o que tinha acabado de acontecer. Os aplausos vindos das bancadas que votaram a favor do documento acabaram por abafar o protesto da galeria.