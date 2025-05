Programa de Governo: “Maior competitividade fiscal para o CINM”

Duarte Freitas garantiu esta tarde no Parlamento Regional o objetivo de conseguir “maior competitividade fiscal” para o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

Segundo o secretário regional, o executivo madeirense “materializa no Programa de Governo, através do Centro Internacional de Negócios junto das instituições europeias, dotando-o de condições potenciadoras de competitividade fiscal e atratividade do investimento, nomeadamente nas áreas da inovação e desenvolvimento, da tecnologia e do digital, indutoras de novas oportunidades de emprego qualificado e de novas fontes de riqueza para a Região”.

Duarte Freitas assegurou que prosseguirá o programa de modernização da Administração Pública Regional, frisando também que tudo será feito para “o aproveitamento integral do pacote de fundos comunitários que a Madeira tem à sua disposição”.