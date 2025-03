A folia também tomou conta do Seixal esta terça-feira com um animado desfile de Carnaval que levou a cor, a alegria e a tradição à rua. O evento reuniu dezenas de participantes, desde crianças mascaradas de princesas e super-heróis a adultos vestidos de palhaços e outras figuras carnavalescas.

Organizado pela Junta de Freguesia do Seixal, o desfile foi marcado por muita criatividade e espírito de festa, contando com a participação de grupos locais que trouxeram dança, música e animação ao longo do percurso.



Veja as imagens: