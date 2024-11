O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, presidiu, há pouco, à cerimónia de assinatura de contratos-programa no âmbito do programa “Print”, num evento que teve lugar na sede da Direção Regional da Juventude (DRJ).

Os contratos foram assinados por Ana Sousa, Secretaria da Inclusao, e os responsáveis de cada um dos projetos.Foram celebrados 18 contratos-programa, dos quais seis foram com associações juvenis e doze com grupos informais de jovens, sendo que cada projeto poderá receber um apoio máximo de 3.000 euros, num investimento do GR que ascende a 48.123,90 euros, revelou o Presidente do Executivo Regional.

Este programa da Direção Regional da Juventude destina-se a apoiar financeiramente iniciativas de empreendedorismo social que se destaquem pela sua inovação, sustentabilidade e pelo potencial para promover uma maior participação dos jovens.

Os projetos apoiados abrangem várias áreas, como arte, ambiente, cultura, música, saúde, inclusão social e desporto, com impacto previsto em mais de seis mil jovens de diversos concelhos da RAM.O programa Print prevê uma duração mínima de três meses e máxima de nove meses para cada projeto.

Na mesma ocasião, o presidente da Madeira visitou o novo Centro “Hub Juventude”, uma iniciativa do Governo Regional que aposta no digital e inovação para jovens. Desenvolvido em parceria com a Universidade da Madeira, o projeto foi desenhado por alunos do Curso de Design, sob a orientação da professora Susana Gonzaga, entre 2021 e 2022.

O “Hub Juventude” visa melhorar a literacia digital, fomentar competências tecnológicas e promover o empreendedorismo jovem.

O espaço oferece áreas para trabalho colaborativo e social, contando com equipamentos modernos como computadores, câmaras, impressora 3D e mais. Com capacidade para 50 pessoas, o centro teve um investimento de 500 mil euros.