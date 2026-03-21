Pré-hospitalar distinguido com prémio internacional na resposta ao AVC

A distinção resulta do trabalho conjunto desenvolvido pelo Serviço de Triagem e Aconselhamento Telefónico, pelas Equipas Médicas de Intervenção Rápida, bem como pelos operacionais dos corpos de bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa na região, anunciou esta tarde o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

Os profissionais do sistema pré-hospitalar da RAM foram distinguidos, com o mais elevado prémio atribuído pela “Iniciativa Angels”, num reconhecimento internacional pela qualidade da resposta ao Acidente Vascular Cerebral (AVC). O prémio refere-se ao ano de 2025.

Este reconhecimento público, apoiado pela European Stroke Society, distingue regiões europeias que cumprem elevados padrões de qualidade na abordagem ao AVC.

Este reconhecimento público, apoiado pela European Stroke Society, distingue regiões europeias que cumprem elevados padrões de qualidade na abordagem ao AVC, nomeadamente ao nível da rapidez, eficácia e articulação entre os diferentes intervenientes no socorro.

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), através do Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER), apresentou o contributo essencial das equipas de pré-hospitalar na implementação eficaz dos protocolos, destacando o empenho e a dedicação dos profissionais que atuam na linha da frente. Estes operacionais constituem o primeiro elo na cadeia de socorro, sendo determinantes nos primeiros minutos de resposta.

A capacidade de intervenção rápida, a identificação precoce dos sinais de AVC e a articulação eficiente com as equipas hospitalares têm sido fatores decisivos para alcançar os padrões de excelência agora reconhecidos.

Esta distinção reforça a posição da Madeira como uma referência nacional na resposta ao AVC e constitui um incentivo à continuidade do trabalho desenvolvido, promovendo boas práticas que possam servir de exemplo a outras regiões.