A Praceta do Bairro do Hospital foi requalificada e ontem recebeu a visita da presidente e do vice-presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira, respetivamente.

O investimento, no valor de 63 mil euros (acrescidos de IVA), teve como principal objetivo valorizar e modernizar este espaço público, tornando-o mais funcional, confortável e convidativo para a comunidade. Nesse sentido, e de acordo com uma nota enviada à redação, foi criada uma nova zona de estar e lazer coberta, equipada com mesas e bancos, proporcionando maior comodidade aos utilizadores.

Além disso, a intervenção permitiu reordenar a área, conferindo-lhe uma identidade mais estruturada como a Nova Praceta do Bairro do Hospital.

Para além da nova estrutura coberta, procedeu-se à remodelação e melhoria dos pavimentos, substituindo áreas asfaltadas desnecessárias, tendo em conta o reduzido tráfego automóvel. Foram aplicados revestimentos mais adequados e instalado mobiliário urbano moderno, conferindo maior dignidade ao espaço.

A zona de circulação pedonal foi ampliada e passou a ter prioridade, com a substituição de parte do asfalto por betonilha esquartelada com estereotomia criteriosa, diferenciando claramente as áreas destinadas aos peões das zonas de circulação partilhada para veículos ocasionais.

No âmbito da requalificação, foram suprimidos três lugares de estacionamento existentes anteriormente, , permitindo a criação de uma área mais ampla para os peões. Desta forma, o espaço, anteriormente descaracterizado, ganhou uma organização mais coerente e funcional, melhorando a circulação e reforçando a sua vocação como zona de estar e lazer.

Para regulamentar o trânsito automóvel, além da diferenciação do pavimento, foram instalados prumos verticais. A estrutura coberta, construída em metal devidamente tratada e pintada foi revestida com poliéster de alta densidade, assegura agora a proteção das mesas e bancos corridos, contra o sol e a chuva, promovendo ainda mais a utilização deste espaço público renovado.

Além disso, as árvores anteriormente existentes na Praceta foram substituídas devido à queda excessiva de folhas, que provocava entupimentos nas sarjetas. Para garantir a presença de vegetação, essencial para o bem-estar das pessoas e para o equilíbrio ambiental, foram plantadas três palmeiras elegantes (Archontophoenix cunninghamiana), que acrescentam valor estético e funcional ao espaço.