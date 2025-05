“Hoje há quem finja que a Madeira está no bom caminho”, reflete o PPM, em comunicado, a propósito do resultado eleitoral.

“Sabem que os filhos da terra continuam a sair, porque não conseguem viver com dignidade cá. Sabem que os ricos compram os melhores terrenos, as melhores casas, e o que sobra para nós... são as rendas altíssimas, os salários baixos e os trabalhos precários. E os responsáveis por isto têm nome: PSD-M, que está no poder há décadas e transformou a autonomia numa farsa. Servem-se da Madeira em vez de a servir. Usam a máquina pública para se manter no poder e tratam o povo como massa de manobra”, critica o partido, acrescentando que, “o JPP, que chegou a prometer mudança, mas hoje está mais interessado em lugares do que em princípios. Querem o poder fácil, não a luta difícil. Dizem-se diferentes, mas já jogam o mesmo jogo”, o “PS, que em vez de defender a Madeira, ajoelha-se a Lisboa. São correia de transmissão do continente. Nunca levantaram a voz por mais autonomia, nem por mais respeito pelo povo madeirense” e o Chega “grita muito mas não tem nada de concreto para oferecer à Madeira. Falam de tudo, mas não conhecem esta terra. Vieram buscar votos com promessas vazias e soluções perigosas, mas quando se trata de defender a nossa autonomia, calam-se ou alinham com Lisboa”. “Todos diferentes... mas no fundo, todos iguais”, conclui.

“Estamos aqui pela autonomia verdadeira, aquela que põe o povo no centro”, afirma o partindo, referindo que “a Madeira não está à venda.”.