Uma comitiva da candidatura do PPM nestas eleições regionais, composta pelos dois primeiros candidatos da lista, Paulo Brito e Luís Ornelas, que também integrava o secretário-geral do partido, Paulo Estêvão, reuniu, no início desta semana, com o Sindicato dos Professores da Madeira.

Na referida reunião debateram-se os problemas que afetam o sistema educativo na Madeira e o conjunto de medidas de melhoria que se podem implementar para os docentes. Assim, o PPM transmitiu ao Sindicato o conjunto de medidas que quer implementar com urgência, logo após as eleições.

No sentido de fixar docentes no sistema educativo da Região Autónoma da Madeira, o partido propõe-se criar vantagens relativas do nosso sistema educativo em relação ao continental, entre elas destacam-se as seguintes:

“1. Recuperação dos 3 anos de serviço dos professores perdidos na transição entre carreiras, uma medida já implementada nos Açores por proposta do PPM;

2. Implementar horários de trabalho letivo para os docentes da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico com o mesmo tempo de duração dos restantes ciclos e níveis de ensino, ou seja, um horário de trabalho semanal com 22 tempos, terminando assim com a discriminação a que estes docentes estão sujeitos, embora possuam a mesma qualificação profissional que os seu colegas (reforma também já implementada nos Açores);

3. Integrar, nos próximos 2 anos, os docentes contratados nos quadros de escola, desde que os seus horários correspondam a necessidades permanentes do nosso sistema educativo.

4. Centrar o trabalho dos docentes no processo educativo junto dos alunos, desmantelando, para o efeito, o imenso e inútil trabalho burocrático criado em torno da função docente. A prioridade são os alunos, a seguir os alunos e no fim de tudo os alunos e o êxito da sua aprendizagem”.