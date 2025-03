O Partido Popular Monárquico esteve, hoje, na Praça da Autonomia, no Funchal, onde defendeu, em ação de campanha, a criação do Conselho Atlântico, com sede na Madeira. Um conselho que incluiria Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. A ideia é criar uma economia de escala com 3.5 milhões de consumidores e transportar o comércio madeirense para um patamar macro-económico.

Depois, Luís Ornelas, número dois da lista, apontou a importância da aprovação da Lei das Finanças Regionais, “onde vamos arrecadar mais cerca de 350 milhões de euros para os cofres da Madeira”. Defendeu a criação de partidos regionais. Neste momento, “a Constituição Portuguesa não o permite”, disse.

Defendeu também uma polícia regional e a tomada de todos os edifícios do Estado para reverter em habitação. Luís Ornelas, em resumo, considerou que o Estado “faz o seu papel na extensão territorial, segurança e defesa”. De resto, “não precisamos de representantes para dialogar com o Presidente da República”.