O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira, dia 31 de dezembro, céu com períodos de muita nebulosidade, havendo “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, que serão de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até meio da manhã”.

O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

No Funchal, no dia em que milhares de pessoas se colocam por vários recantos da cidade para assistir ao espetáculo pirotécnico, saiba que as previsões meteorológicas apontam para céu com períodos de muita nebulosidade, vento fraco (inferior a 15 km/h) e uma pequena descida de temperatura.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte com 1 a 1,5 metros, diminuindo gradualmente para 1 metro. Na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro, sendo que a temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.