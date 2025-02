O Porto do Funchal recebe hoje o MSC Opera, que realiza uma operação de turnaround, envolvendo o desembarque de 292 passageiros e o embarque de 320 novos viajantes. O navio chegou proveniente de La Palma, transportando um total de 2 163 passageiros e 724 tripulantes. Conclui assim um itinerário iniciado a 20 de fevereiro, que passou por Madeira, La Palma, Lanzarote, Tenerife, Grã-Canária e Fuerteventura. Após uma escala de 11 horas, partirá às 17h00 rumo a Lanzarote, dando início a um novo cruzeiro de seis noites pelas Canárias.

Já durante a noite, pelas 23h00, está prevista a chegada do Mein Schiff 5, proveniente de Tenerife, com 2 510 passageiros e 894 tripulantes. Este navio permanecerá 32 horas no Funchal, até às 07h00 de domingo, permitindo que os viajantes assistam ao Cortejo de Carnaval, que acontece na noite de sábado.

Conforme refere a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, em nota de imprensa, ambos os navios são clientes regulares do porto madeirense, realizando escalas semanais nesta área geográfica.