Porto do Funchal deverá ter patrulha oceânico em permanência a partir de 2027

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Barreto, recebeu hoje no Palácio de São Lourenço, em audiência de apresentação de cumprimentos, o diretor- geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Chaves Ferreira, que foi acompanhado pelo comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles.

No decurso deste encontro, o contra-almirante teve ocasião de informar detalhadamente o representante da República sobre as diversas iniciativas que a Autoridade Marítima vai desenvolver na Região Autónomada Madeira nos próximos anos.

Destacou, sobretudo, os investimentos que a Marinha Portuguesa prevê executar ao nível dos novos patrulhas oceânicos, que deverão ser entregues até 2027 e dos quais um deverá ficar em permanência atracado no Porto do Funchal, o que “permitirá um reforço significativo de meiospara o desenvolvimento da Missão da Armada nesta Região Autónoma”.

O representante da República manifestou o seu reconhecimento pelo “importante papel que a Polícia Marítima e a Autoridade Marítima vêm,d esde a sua constituição, desempenhando na Região, salientando, em especial, o esforço de vigilância e defesa da Soberania Nacional nos nossos mares, e o grande investimento que tem vindo a ser feito nos meios logísticos ao serviço da comunidade, com destaque para as instalações de apoio nas Ilhas Selvagens”, e desejou ao vice-almirante Chaves Ferreira as maiores felicidades no desempenho da sua missão.