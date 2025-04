O AIDAblu, que chegou esta manhã e faz a sua última escala desta temporada na Madeira e o The World, que já chegou no domingo, são os dois navios de cruzeiro que estão, hoje, no Porto do Funchal.

Além disso, estes navios contam com a companhia dos mega-iates ‘No Stress’, que atracou ontem ao fim da tarde, ‘Moskito’ e ‘Baton Rouge’ que acostaram esta manhã.

Ainda sobre os navios de cruzeiro, refira-se que, na sua despedida nesta época alta, o AIDAblu traz a bordo 2.436 passageiros e 624 tripulantes.

Sai às 20h00, após uma escala de 12 horas na região e prossegue viagem para o sul de Espanha, no âmbito do cruzeiro de 15 noites que começou em Fuerteventura com escalas em Tenerife, Las Palmas, La Palma, agora, no Funchal, seguindo-se Cadiz, Málaga, Cartagena, Cagliari, Catania, Olympia e Corfu. O navio vai ficar posicionado nos próximos meses, no Mediterrâneo e no Mar Adriático.

Às 17 horas, larga as amarras o ‘The World’, com destino a Marrocos, destino final do cruzeiro que teve início em Bridgetown, com escalas em vários portos das Caraíbas, Canárias e agora no Funchal, terminando em Casablanca.

Os três mega-iates vêm das Caraíbas para Gibraltar e no total, trazem 32 tripulantes a bordo.

O ‘Moskito’ deixa a Madeira às 15h30, o ‘Baton Rouge’ e o ‘No Stress’ partem amanhã, às 08h00 e às 13h00, respetivamente.