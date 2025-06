No final do ano passado, residiam na Madeira 259.440 pessoas, sendo este o número mais elevado desde 2014. O crescimento populacional manteve-se pelo sexto ano consecutivo, com mais 2.818 cidadãos que em 2023.

Dados da Direção Regional de Estatística (DREM), com base em informações providenciadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam que vivem na Madeira 120.996 homens e 135.626 mulheres.

O saldo migratório foi positivo, na ordem dos 3.599, compensando o saldo natural negativo de 781, embora este tenha sido inferior ao do ano transato (-1.040).

Os municípios com os maiores crescimentos populacionais foram, no ano passado, São Vicente (29,9‰), Porto Santo (27,5‰) e Porto Moniz (27,35%), sendo que todos os concelhos da Madeira cresceram neste aspeto.

A densidade população foi de 323,9 habitantes por Km2, com o Funchal a registar o maior valor (1 418,6 Hab/Km2), contrastando com o Porto Moniz, que apresentava o valor mais baixo (31,3 Hab/Km2).

O número de população jovem, com menos de 15 anos, voltou a cair, representando apenas 11,9% dos residentes, enquanto a quantidade de idosos (com 65 ou mais anos), continua a aumentar representando 21,3% do total.

A idade mediana da população residente na Região, passou de 46,9 anos em 2023 para 47,2 anos em 2024.

O número médio de filhos por mulher em idade fértil (15-49 anos), aumentou para 1,25 filhos por mulher (1,22 em 2023), enquanto foram registados 1.793 nados-vivos, mais 46 crianças (+2,6%) do que em 2023.

Nesse ano, registaram-se 2 574 óbitos de residentes na Região, menos 217 óbitos (-7,8%) do que no ano anterior.

O número de casamentos atingiu o valor mais elevado dos últimos 17 anos (1 225 casamentos), refletindo-se numa taxa bruta de nupcialidade de 4,7 casamentos por mil habitantes, em 2024. Já os matrimónios dissolvidos por morte de um dos cônjuges atingiu o valor mais baixo desde que há registo (em 1981), tendo se registado apenas 932.