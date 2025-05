O Município da Ponta do Sol emitiu hoje um aviso à população por causa do condicionamento e interrupção do trânsito no concelho, em virtude de trabalhos de limpeza de escarpas.

“Informa-se que, entre os dias 5 e 15 de maio, se realizará uma intervenção de retirada de blocos rochosos na escarpa sobranceira à Estrada Municipal dos Anjos”, adverte o município, numa informação divulgada na página oficial da câmara municipal esta noite.

A câmara municipal publicou o calendário dos trabalhos e as zonas condicionadas.

Dias 5 a 8 de maio de 2025, no período compreendido entre as 9h00 e as 18h00, entre o sítio dos Poios até à Ribeira da Junqueira (cascata dos Anjos):

• Interrupção do trânsito automóvel e pedonal na Estrada Municipal dos Anjos, entre o sítio dos Poios até ao Caminho das Fontes.

Dia 12 a 13 de maio de 2025, no período compreendido entre as 9h00 e as 18h00, entre o Bairro do Passo e o poço da areia (Anjos):

• Interrupção do trânsito automóvel e pedonal na Estrada Municipal dos Anjos, entre o Bairro do Passo e o poço da areia (Anjos), em ambos os sentidos.

• Proibição de estacionamento no parque nascente do Bairro do Passo.

• Interdição de circulação e permanência na área assinalada, na planta indicada nas imagens.

Dia 14 a 15 de maio de 2025, no período compreendido entre as 9h00 e as 18h00, entre o Bairro do Passo e o poço da areia (Anjos):

• Interrupção do trânsito automóvel e pedonal na Estrada Municipal dos Anjos, entre o Bairro do Passo e o poço da areia (Anjos), em ambos os sentidos.

• ‍O controlo de trânsito será coordenado pela Polícia de Segurança Pública.

A nota informativa acrescenta que “excecionalmente, de 12 a 15 de maio a circulação de agricultores e residentes dos Anjos será efetuada pela vila da Ponta do Sol através da Estrada Municipal dos Anjos, apenas para viaturas ligeiras”.

A terminar, a câmara agradece “a melhor compreensão de todos pelos incómodos causados e pela colaboração no cumprimento da sinalização existente no local, lamentando qualquer inconveniente”.