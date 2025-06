O Departamento de Investigação Criminal da Madeira anunciou em nota de imprensa que vai acolher a primeira reunião do projeto de estudo das águas residuais da Região Autónoma da Madeira (RAM), com vista à deteção de drogas e de novas substâncias psicoativas, no próximo dia 6 de junho, pelas 14h30, com a presença de todas as entidades parceiras.

Segundo a nota da PJ, este projeto tem por base um estudo académico de âmbito regional, subordinado ao tema ‘Monitorização e Mapeamento do Consumo de Drogas, com especial enfoque nas Novas Substâncias Psicoativas, em Águas Residuais na Região Autónoma da Madeira’, desenvolvido por um inspetor da Polícia Judiciária, e é, também, acompanhado pela Universidade da Madeira e pela Universidade da Beira Interior.

“Para a sua concretização torna-se necessário aceder às diferentes ETAR’s da RAM, incluindo Porto Santo, nomeadamente às localizadas nos diversos concelhos, com vista à recolha de amostras ao longo de 12 meses”, refere a PJ.

A maioria destas estações de tratamento é gerida pela Empresa de Águas e Resíduos da Madeira - nos municípios da Ribeira Brava, Câmara de Lobos, Machico, Santana e Porto Santo -, sendo as restantes da responsabilidade das câmaras municipais do Funchal, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz, São Vicente e Santa Cruz.