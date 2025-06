Mais de 370 pessoas já assinaram a petição pública que exige a demissão de Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, na sequência das declarações polémicas proferidas na terça-feira durante o debate na especialidade do Orçamento e Plano de Investimentos para 2025, na Assembleia Legislativa da Madeira.

No movimento, intitulado ‘Exigimos a Demissão do Secretário Regional da Madeira por Declarações Misóginas’, é pedido ao PSD Madeira a “demissão imediata do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura da Madeira”, além de “uma posição pública firme contra atitudes misóginas e agressivas na vida política”.

A petição considera que “não é aceitável que representantes públicos perpetuem uma cultura de desrespeito e violência verbal contra as mulheres. Se nada for feito, normaliza-se o que deve ser firmemente condenado. Assinamos esta petição por um país onde a política é feita com ética, respeito e igualdade”, lê-se no corpo desta petição.