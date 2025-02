Célia Pessegueiro foi a primeira a intervir após a apresentação da moção de estratégia global do PS, pela voz de Paulo Cafôfo.

A socialista, e presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, comentou que o presidente do Governo Regional parece “um influencer” nas redes sociais, mas “nem aparece nos cartazes do PSD, no âmbito do período eleitoral”. Aparece “em casamentos e festas privadas”, mas não está a governar.

A seu ver, é tempo de mudar o rumo da Região porque “pior do que está, não pode ficar”. Por isso, exortou os militantes presentes no congresso: “vamos ao trabalho!”