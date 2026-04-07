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Igreja prevê despesa total de três milhões com abusos sexuais em Portugal

    Igreja prevê despesa total de três milhões com abusos sexuais em Portugal
    José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Agência ECCLESIA/MC
Lusa

Nacional
Data de publicação
07 Abril 2026
19:58

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) estimou hoje que as investigações internas dos abusos, o apoio às vítimas e as compensações implicaram uma despesa total de três milhões de euros à Igreja em Portugal.

Todo o processo de compensações às vítimas e custos processuais “vai chegar próximo dos três milhões”, explicou José Ornelas, em declarações à Lusa.

As vítimas de abuso sexual na Igreja Católica vão receber entre 9 mil e 45 mil euros e já foram aprovados 57 pedidos, faltando definir montantes para nove casos, perfazendo, até ao momento, o valor de 1.609,650 euros.

A este valor soma-se um milhão de euros em despesas para “outras coisas que foram feitas de assistência psicológica, psiquiátrica e medicamentosa para as vítimas” e os custos das comissões de acompanhamento ou do Grupo VITA (um grupo constituído para dar apoio às vítimas).

“O trabalho foi iniciado pelas dioceses, contou com apoio de comissões nacionais e depois da coordenação nacional” e a Igreja quis também criar regras transversais para lidar com o fenómeno dos abusos e prevenir casos futuros.

“As recomendações são uma forma de ajudar também esse contexto”, com um “tratamento psicológico que se foi estender a todas as pessoas que se registaram”.

“Procurou-se acertar o passo, criando também as normas necessárias para balizar e criar uma cultura que fique para a Igreja, mas também para este país”, acrescentou.

Citando um dos elementos de uma das comissões, José Ornelas recordou que os casos registados na Igreja em Portugal correspondem a uma “percentagem baixíssima” do que se passa noutros espaços da sociedade portuguesa, como é a “instituição familiar e outras instituições onde se cria confiança” em relação às vítimas.

Há casos que estão a decorrer nos tribunais e investigações no Ministério Público e José Ornelas espera que as “instituições do país funcionem para que essa investigação possa ser feita de uma forma isenta e também para que as pessoas possam ser convocadas” pelas autoridades.

Ao longo do processo na Igreja, “eu posso chamar uma pessoa para vir depor, mas não posso obrigá-la”, recordou José Ornelas.

A “compensação não é para anular a dor ou os problemas causados”, mas para que a Igreja assuma o “sofrimento injusto que foi feito” às vítimas, explicou, salientando que a “maioria aceitou a proposta de compensação atribuída”.

Cerca de metade das compensações foi assumida pelo fundo da própria CEP, cabendo o resto das despesas às dioceses, em proporção à sua dimensão e não à origem dos casos relatados.

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