Pesar: Grupo Parlamentar do PSD lembra “figura destacada da vida pública regional”

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira lamentou esta tarde o falecimento do antigo deputado social-democrata Gilberto Garrido, que lembra como uma “figura destacada da vida pública regional”.

“Foi reconhecido pelo seu contributo inegável ao desenvolvimento do desporto na Madeira, especialmente enquanto dinamizador do ténis de mesa e defensor ativo da Ponta do Pargo e do concelho da Calheta na sua generalidade”, referem os deputados social-democratas no comunicado de pesar.

Segundo o GP do PSD, Gilberto Garrido, professor e dirigente associativo, “será para sempre recordado como um cidadão exemplar, comprometido com a formação das novas gerações, com a valorização do desporto regional e com a defesa das comunidades locais, deixando um legado de dedicação e responsabilidade cívica”.

A concluir, o Grupo Parlamentar PSD Madeira endereça “à família enlutada, amigos e à comunidade desportiva regional as mais sentidas condolências”.