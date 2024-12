Uma sala a céu aberto, com mesas e cadeiras, feitas de madeira, rodeada por ramos e folhas, com uma coloração alaranjada, propiciada pelo outono, com uma vista esplêndida sobre as piscinas naturais do Seixal. Eis um pequeno refúgio, inicialmente secreto, que hoje atrai, diariamente, inúmeros visitantes e convida a um momento de meditação, relaxamento e bem-estar.