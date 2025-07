Embarque na viagem do mais recente episódio da ‘Estrada Regional’, rubrica do JM, que hoje leva-o até ao Santo da Serra.

Ver esta publicação no Instagram

Recorde-se que, todas as quintas-feiras, na edição impressa do JM, pode ler, na íntegra, a reportagem que todas as semanas leva os leitores a diferentes recantos da ilha.