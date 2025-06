O Posto Emissor do Funchal já está nas suas novas instalações, na Rua Dr. Fernão de Ornelas n.º 35, ocupando no quarto piso um espaço que durante muito tempo foi da RJM, que, entretanto, deu lugar à 88.8 JM FM.

Apetrechado com três estúdios de emissão equipados com tecnologia de última geração, o estúdio maior tem capacidade para acolher até nove convidados, em simultâneo.

A mudança “é acompanhada por uma nova identidade de marca, com um renovado logotipo e reposicionamento do PSFR que refletem a valorização da paixão pelo setor da comunicação, conhecimento, inovação e diferenciação, sem nunca esquecer o legado histórico”, conforme salientado pelos seus responsáveis.

Este é, ainda, “o renascer de uma marca histórica na Região Autónoma da Madeira, 77 anos após a sua primeira emissão, surgindo rejuvenescido e alinhado com um setor em constante transformação”.

Miguel Albuquerque esteve na cerimónia desta quinta-feira, que perpetua esta nova abordagem do PEF, e não escondeu que “fico muito contente porque, de facto, esta é uma rádio histórica, é a primeira rádio da Madeira, criada por um conjunto de fundadores e ilustres, em 1948, e é uma rádio que, do meu ponto de vista, tem-me acompanhado toda a minha vida e, do ponto de vista profissional”.

O presidente do Governo Regional fez notar ser, ainda, “uma rádio que sempre tive o prazer de ter presente no meu dia a dia, nas minhas funções públicas e tive, também, quando a direção da doutora Teresa Clode, tive sempre também uma boa ligação com ela e houve sempre um bom entendimento relativamente àquilo que era o papel desta rádio no contexto da informação, da cultura e do investimento na Região”.

Na ocasião, Miguel Albuquerque reafirmou que o apoio governamental à comunicação social, através do MEDIARAM, “vai ser atualizado, como já está, aliás, decidido neste orçamento”. Lembrou que “nós fizemos a primeira lei no País de apoio à comunicação social e foi feita no meu primeiro Governo e é uma lei que é um modelo em que não implica qualquer interferência do Governo na situação editorial, quer das rádios, quer dos órgãos de comunicação.” E por conseguinte, “eu acho que neste momento nós tivemos uma abordagem sob a necessidade de fazermos a atualização e vamos fazê-lo”, conforme destacou.

D. Nuno Brás representou a Diocese no evento, que contou ainda com a presença de Rubina Leal (ALRAM) e Bruno Pereira (Câmara do Funchal).