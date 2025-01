O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou na cerimónia de abertura do “IV Workshop Cuidados Paliativos - I Simpósio Internacional de Cuidados Paliativos”, organizado pela Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira, em parceria com o Serviço Regional de Saúde e a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros.

Durante o evento, o governante destacou a importância do trabalho incansável dos profissionais que atuam nesta área, mas sublinhou também a importância do utente, dos seus familiares e da sociedade “todos nós temos de contribuir com o nosso conhecimento e com a nossa literacia para transmitir as informações adequadas e promover o acompanhamento necessário”, disse.

Na saúde, “vamos continuar com a nossa missão e a ter as decisões mais acertadas”, afirmou, solicitando a colaboração e conhecimento dos profissionais para dar continuidade a “esta jornada de apoio àqueles que precisam de cuidados paliativos”.

Pedro Ramos felicitou a organização pela iniciativa e reiterou o agradecimento pelo empenho dos profissionais que asseguram os cuidados e o apoio necessário aos utentes e seus familiares.

“A dinâmica da Saúde continua presente, porque a nossa missão é tratar, cuidar e paliar”, finalizou.

Este evento teve como objetivo promover a reflexão sobre as diversas dimensões associadas ao cuidado humanizado à Pessoa em processo de cuidados paliativos e as suas repercussões e o desenvolvimento dos Cuidados Paliativos

Nesta cerimónia, marcada por emoção e reconhecimento, foi prestada uma homenagem em memória da professora Ana Natividade pela dedicação e contributos indeléveis na área da Saúde e da Educação.