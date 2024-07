O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, marca presença, amanhã, na cerimónia do dia da freguesia de São Pedro.

Em representação do presidente do Governo Regional, Pedro Fino assiste à missa, pelas 9h30, na Igreja do Convento de Santa Clara. A sessão comemorativa está agendada para as 10h15 nos claustros do Convento.