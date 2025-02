Pedro Fino destaca compromisso da Região com energias renováveis

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, sublinhou esta terça-feira o “compromisso” da Região com as energias renováveis, lembrando os “investimentos que foram feitos neste domínio nos últimos anos, ao nível do aproveitamento hídrico, da energia solar e eólica e das centrais de baterias”.

Fino, que falava durante o workshop de apresentação das conclusões do Estudo Green Ports Madeira, que decorreu na Gare Marítima da Madeira, apontou precisamente este projeto, liderado pela Administração dos Portos da Madeira (APRAM, SA) em parceria com a Empresa de Eletricidade da Madeira (EEM), como exemplo desse compromisso.

“É um projeto muito valioso para a Madeira, que está em linha com aquela que é a política ao nível das energias renováveis e ambientalmente sustentáveis”, afirmou o secretário regional, destacando o trabalho que a APRAM tem desenvolvido nesta área.

“O ano que terminou foi muito positivo para os portos regionais. Tivemos o melhor ano de sempre ao nível do turismo de cruzeiros, e no transporte de mercadorias atingimos máximos da última década”, disse, considerando que “estes números são um reflexo do excelente momento económico que a Madeira atravessa”.

Tudo isto, continuou, “sem descurar a questão da sustentabilidade ambiental, como demonstra o prémio Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, entregue pelos World Cruise Awards no ano passado aos Portos da Madeira”.

O European Green Deal da União Europeia estabeleceu metas ambiciosas em relação à redução de emissões de CO2, e as conclusões apresentadas esta terça-feira pelo Green Ports Madeira são um instrumento de trabalho fundamental para os próximos passos que têm que ser dados nos portos regionais.

O objetivo principal do projeto, que nasceu de um investimento de 700 mil euros, foi estudar soluções para a descarbonização dos três portos da Madeira (Funchal, Caniçal e Porto Santo) tendo como metas o European Green Deal: Redução das emissões de CO2 em 55% até 2030 e Net-zero até 2050.

Para tal, o Governo Regional dá conta que foram apresentadas soluções para a instalação de infraestruturas de Onshore Power Supply (OPS), para o fornecimento de energia aos navios atracados, permitindo assim que possam desligar os motores auxiliares, reduzindo a emissão de gases e contribuindo para a redução e ruídos e vibrações na cidade.

Em paralelo, foram desenvolvidos estudos sobre a descarbonização dos meios navais da APRAM e sobre soluções de energias renováveis para autoconsumo das infraestruturas portuárias.