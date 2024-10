Uma equipa da Universidade da Madeira, liderada pelo reitor Sílvio Fernandes, está a visitar as obras do novo hospital, em Santa Rita.

Acompanhada pelos secretários regionais de Saúde e Proteção Civil e de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Ramos e Pedro Fino, respetivamente, a equipa da universidade assistiu primeiro a uma apresentação das novas condições da infraestrutura, que destina por exemplo uma área de 1.500 metros quadrados para investigação na área da saúde, em parceria com a UMa, um extenso auditório com capacidade para aumentar ou diminuir o número de lugares, salas para formação, além de outras condições acessíveis à universidade.

O novo hospital terá uma área superior a 171 mil m2, mais do dobro da soma das áreas atuais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Hospital dos Marmeleiros.