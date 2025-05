Pedro Coelho, candidato pela coligação PSD/CDS às eleições legislativas deste domingo, destacou, hoje, que a estabilidade política “que os madeirenses desejam” só é possível “com um Governo da AD na República e com mais deputados da AD eleitos pela Madeira”.

O social-democrata vincou que a candidatura da AD “foi a única que assumiu verdadeiros compromissos com a Madeira e o Porto Santo e que, agora, está nas mãos do povo madeirense garantir, no próximo domingo, que esses compromissos, assim como a defesa dos seus interesses, fiquem assegurados na próxima Legislatura”.

“Vamos esperar que, no próximo domingo, tenhamos um bom resultado e seria muito importante reforçarmos o nosso Grupo Parlamentar, elegendo mais um deputado, até porque mais um elemento da AD eleito pela Madeira pode fazer toda a diferença”, disse, acreditando, igualmente, que os madeirenses saberão confiar em Luís Montenegro, o único líder partidário nacional que já demonstrou que está com a Madeira e que tem capacidade e vontade de corresponder às justas reivindicações do nosso povo”, reiterou, ainda, o cabeça de lista, lembrando que quando Montenegro esteve na Região “estabeleceu compromissos com a Madeira e foi claro, nomeadamente no que concerne à revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, ao contrário de Pedro Nuno Santos que, além de não ter vindo à Madeira, perante o desaire eleitoral que o PS/M obteve nas Urnas, nas Regionais, disse que esse era um problema do PS/M”, disse, questionando “como é que os Madeirenses e Porto-Santenses podem acreditar em Pedro Nuno Santos quando, na primeira grande derrota, diz que esse é um problema da Madeira?”.

Por fim, Pedro Coelho sublinhou que “é de pessoas comprometidas com a Madeira e de deputados que, como os nossos candidatos, colocam sempre a Madeira em primeiro lugar”, lembrando que a sua candidatura “foi a única que assumiu compromissos e que, ao mesmo tempo, ouviu e esclareceu toda a população acerca do que foi possível conseguir em onze meses e daquilo que pode ser conseguido com a AD na governação nacional, a favor da Região”.