Pedro Calado, antigo vice-presidente do Governo Regional e antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal, também esteve presente na tomada de posse do executivo regional.

Em declarações à RTP1, no final, disse que se manterá fora da política, descartando a possibilidade de um regresso como candidato da autarquia funchalense.

Ao JM, quando questionado se espera um dia voltar ao Governo Regional, disse que “o futuro dirá”.

Aos novos governantes desejou “calma e serenidade” e disse que as mudanças no executivo foram “opções naturais do presidente”.

Pensa que estão criadas condições para uma governação com estabilidade. “Precisamos para continuar o ritmo de crescimento”, declarou.