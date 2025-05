Cristina Pedra não vai ser candidata à Câmara do Funchal nas próximas eleições autárquicas, mas Miguel Albuquerque garante a ainda presidente da autarquia vai cumprir o mandato até ao fim e com “autoridade democrática”.

À margem da cerimónia de aniversário do Instituto de Segurança Social da Madeira, o presidente do Governo Regional e líder do PSD-Madeira confirmou que Cristina Pedra já o havia informado da sua indisponibilidade para continuar na vida política após o final do mandato.

“A dr.ª Cristina Pedra teve a amabilidade e a gentileza de me informar dessa situação já há algum tempo e combinei com ela que na altura apropriada ela faria essa declaração”, disse Miguel Albuquerque, acrescentando que a decisão da autarca se deve a “circunstâncias pessoais muito objetivas e que nada tem a ver com o desempenho como presidente da Câmara” nem com outras “questões políticas”.

“É uma questão de foro pessoal da vida da dr.ª Cristina Pedra e eu compreendo, como tenho de compreender. Na altura própria vamos encontrar uma solução”, disse ainda, antes de reafirmar que as listas para as Autárquicas apenas serão decididas após as Eleições Legislativas de 18 de maio.

O presidente do PSD-Madeira sublinhou também que Cristina Pedra “vai exercer o mandato com a autoridade democrática de presidente da Câmara até ao último dia”. “Não vai haver nenhuma fraqueza de poder na Câmara.”