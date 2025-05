A Câmara Municipal do Funchal informa que, no âmbito da empreitada municipal ‘Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho’, a realizar pela TECNOVIA, torna-se necessário condicionar a circulação rodoviária na Avenida Luís de Camões, no segmento compreendido entre a Avenida do Infante e a Praça D. Francisco Santana (Hospital), sentido sul-norte, entre o dia 12 (segunda) e o dia 24 de maio (sábado).

Como alternativa os condutores podem optar por circular pela Rua das Maravilhas, Via 25 de Abril ou Rua Dr. Pita.

“É expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata. O acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra”, vinca a autarquia.

A CMF agradece “pela compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados”, sendo que solicita “a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente”.

Para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt/.