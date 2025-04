O candidato da Aliança Democrática (AD) – coligação PSD/CDS – às eleições legislativas de 18 de maio pelo círculo da Madeira, Paulo Neves, voltou esta terça-feira a reafirmar o compromisso da coligação com a concretização da ligação marítima por ferry entre a Madeira e o continente. Acusou o PS de “prometer e nunca cumprir” este dossiê ao longo dos últimos oito anos.

Sublinhando que foi a AD, com o apoio do PSD nacional e sob a liderança de Luís Montenegro, que incluiu este projeto no Orçamento do Estado, Paulo Neves destacou que este é um exemplo claro de como a coligação “passou das intenções à ação”, em contraste com a anterior governação socialista.

“O PS meteu esta questão na gaveta durante oito anos. Prometeu, mas nunca foi capaz – ou nunca quis – cumprir com os Madeirenses”, criticou, apontando diretamente ao atual candidato socialista a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, como responsável político por esse incumprimento quando esteve no Governo.

Paulo Neves recordou ainda que a AD se comprometeu, em menos de três meses, a lançar o Concurso Público para viabilizar o ferry, sublinhando que o que distingue a coligação “não é a intenção, mas a concretização”. O candidato reforçou que o avanço deste processo será uma prioridade imediata caso a AD vença as eleições de maio.

“A continuidade territorial tem de ser assegurada pela República”, defendeu.