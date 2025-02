O deputado Paulo Neves apresentou, hoje, na Assembleia da República, um conjunto de recomendações ao Governo no que toca às Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo, visando, essencialmente, reforçar as diferentes respostas que são dadas aos cidadãos naqueles Países, mas, também, as condições de trabalho de todos os que assumem funções na Diáspora.

Aliás, frisou a este propósito, “é importante lembrar que, assim que tomou posse, o atual Governo da República reforçou o número de funcionários no Ministério dos Negócios Estrangeiros que ficarão afetos a trabalhos relacionados com os Consulados, num total de 50 funcionários”.

Paulo Neves que, no âmbito das recomendações apresentadas, defendeu a abertura de vice-Consulados nas cidades de Toulouse, Providence, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre, assim como o alargamento do número de “Espaços do Cidadão” em Postos Consulares e do número de permanências Consulares.

Paralelamente, outra recomendação diz respeito à necessidade de um plano de formação específico para todos os funcionários Consulares e à criação de novos Centros de Atendimento, por via telefónica ou eletrónica, para acompanhamento em caso de emergência Consular.

Deputado Social-democrata que também lembrou, nesta oportunidade, o papel dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores nesta matéria, valorizando o diálogo entre o Governo da República e os Governos das duas Regiões Autónomas.