Paula Margarido quer que beneficiários do RSI façam trabalho comunitário

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude entende que deve ser alargada, de forma faseada e com regras, a mão de obra aos beneficiários de subsídios, desde que estes não tenham problemas de saúde ou físicos.

Assim, a governante vai ao encontro das afirmações de Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, que defendeu esta semana, numa intervenção pública, que os beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), por exemplo, deveriam, sempre que possível, realizar algum tipo de trabalho como forma de reduzir a dependência face ao apoio estatal.

Paula Margarido, ainda antes de receber a comitiva do Banco Alimentar, ocorrida há instantes, adiantou que essa seria “uma medida positiva, que poderia ser implementada também na Região”. “O objetivo é claro” e não passa “apenas por dar as canas, mas também ensinar a pescar, para que as pessoas ganhem autonomia e não vivam permanentemente dependentes dos subsídios.”

A secretária concordou com o reparo feito por Isabel Jonet, salientando que as pessoas que recebem este tipo de apoio devem, “dentro das suas capacidades, comprometer-se com algum tipo de trabalho. Seja ele solidário, comunitário ou em colaboração com instituições sociais ou empresariais”, adianta. Paula Margarido acredita que é possível evitar que as pessoas vivam “numa situação de subsistência, com o mínimo dos mínimos, sem se autopromoverem.

A promoção e autonomização devem ser acompanhadas com o apoio necessário das entidades competentes”, acrescentou. Sublinhou, aliás, que “todos os que têm capacidade devem contribuir de alguma forma” “Para que não estejamos apenas a criar mais dependência do sistema de apoios sociais, sem que haja um verdadeiro incentivo à integração no mercado de trabalho ou em iniciativas comunitárias e associativas.” Quanto aos restantes, aqueles que, à partida, “não a têm, mas a quem conseguimos fornecer ferramentas”, também devem contribuir.

Paula Margarido esteve reunida esta tarde com Isabel Jonet para apresentação de cumprimentos ao novo presidente da instituição na Madeira, Lúcio Moniz, que substitui Fátima Aveiro, que assumiu o desafio de se candidatar à presidência da Câmara Municipal do Funchal pelo JPP.