A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, realizou recentemente uma visita à sede da Associação Protetora dos Pobres (APP), acompanhada pela Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, onde foram visitadas instalações fundamentais e projetos em curso financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Durante a visita, o programa incluiu a passagem pela Atelier Ocupacional (que conta com cerca de 30 utentes e é orientado por dois animadores), pelo Centro de Acolhimento Noturno e pela cozinha e área de alimentação, permitindo observar de perto o funcionamento diário da instituição.

Foram realçados os cuidados com a dignidade individual e o respeito pelos utentes, com regras claras quanto à proibição de entrada sob efeito de substâncias psicoativas, e exigência de higiene, sendo condicionada a utilização de refeitório à observação de boas práticas sanitárias. O balneário tem capacidade para 30 banhos entre as 9h00 e as 11h00, mais 10 entre as 11h00 e 11h30 para frequentadores do atelier, totalizando cerca de 40 banhos diários

O Centro de Acolhimento Noturno da APP tem capacidade para acolher, por noite, 12 pessoas do sexo masculino e 12 do feminino. Tem ainda quatro camas de emergência. A entrada no centro acontece após uma avaliação e de ser traçado um projeto de integração.

Foi também inspecionada a obra de ampliação do edifício de apoio social, incluída no âmbito do PRR, cujo contrato público adjudicado ascende a cerca de 600 mil euros, destinado a requalificar e ampliar as instalações atuais, fortalecendo os serviços como refeitório, balneários, ateliê ocupacional e alojamentos de acolhimento de emergência nas proximidades da Rua do Frigorífico.

Além das infraestruturas, foi possível conhecer o projeto ‘Intervir + para Agir Melhor’, que visa criar uma relação de confiança com as pessoas em situação de sem-abrigo e encaminhá-las para os diversos serviços da APP, como refeitório, lavandaria, rouparia, apoio técnico-social, enfermagem, psicologia e educação social. O PRR também permitiu dotar as equipas de rua de uma viatura elétrica de nove lugares, reforçando a capacidade de intervenção móvel no território.

Para a Secretária Regional, esta visita “é um momento de reforço da parceria institucional entre o Governo Regional e a APP, reconhecendo o papel central que esta desempenha no apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente nas respostas sociais mais exigentes”. Enalteceu também “a aposta na modernização dos espaços e na formação técnica da equipa, como forma de garantir cuidados de excelência aos utentes”. Adiantou ainda que “a combinação de respostas integradas, ocupacional, social e habitacional, com infraestruturas renovadas e funcionais, representa hoje um exemplo de inovação social da Região Autónoma da Madeira — possível graças aos fundos do PRR e à capacidade de execução da APP”.

A visita reforça a importância da APP como um agente ativo na rede de proteção social da Região Autónoma da Madeira, contribuindo para a coesão comunitária e a inclusão dos mais vulneráveis, ao mesmo tempo que garante respostas cada vez mais qualificadas, dignas e eficazes.