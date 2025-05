A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, alertou hoje para a importância do respeito pela diferença e pela diversidade na construção de um mundo melhor.

A governante, que esteve presente, em representação do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na abertura oficial da ‘Festa da Diversidade Cultural 2025’, realçou que nesta festa “celebramos as diversidades, as diferenças, o respeito, a amizade e a fraternidade. E é com esta força que se pode e consegue mudar o mundo.

A grande Festa da Diversidade Cultural, que este ano se realiza nos dias 23 e 24 de maio, no Centro Cívico de São Martinho, reúne diversas comunidades estrangeiras residentes na Região Autónoma da Madeira, representados por países como África do Sul, Angola, Brasil, Equador, Espanha, Itália, Índia, Paquistão, Roménia, Ucrânia e Venezuela.

A iniciativa é promovida pela Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), em parceria com a Junta de Freguesia de São Martinho, e insere-se nas comemorações do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, celebrado a 21 de maio.

A cerimónia de abertura decorreu no Centro Cívico de São Martinho e contou também com a presença do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves, e da vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Ana Bracamonte, entre outras entidades.