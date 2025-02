Bom dia!

PSD, PS e JPP fecharam ontem as listas de candidatos para as Eleições Regionais de 23 de março. Social-democratas promovem José Prada e incluem 10 mulheres entre os 24 efetivos. Socialistas convocam Gonçalo Velho e recuperam ex-deputadas. ‘Verdes’ de Santa Cruz repetem caras a pensar no governo.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca Funchal vigiado a partir de maio. Dois anos depois do prazo inicialmente previsto, a capital madeirense recebe em maio câmaras de videovigilância. Modelo inicial contava com 90 equipamentos, mas bastam 44, anuncia o vice-presidente Bruno Pereira.

Saiba ainda que Câmara do Porto Moniz recupera antiga escola e que PJ encontrou sete novas drogas na Madeira.

Carro emprestado nunca mais voltou e acidente violento fez três feridos são duas notícias de relevo para ler na secção de Ocorrências.

Não perca ainda um Roteiro de fim de semana com música, teatro e solidariedade.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!