O Parque de Santa Luzia foi palco, durante a manhã desta sexta-feira, do XXIX Encontro Regional do Ensino Recorrente, iniciativa da Secretaria Regional de Educação, que reuniu dezenas de alunos desta tipologia de ensino para assinalar o final do ano letivo.

Nesta iniciativa, que celebra o contributo do Ensino Recorrente para a educação e integração social na Região Autónoma da Madeira (RAM), foram entregues 13 certificados de conclusão do 1.º ciclo e atribuídos troféus aos melhores classificados nos concursos “Matematicando”, “Ortografíadas” e “Memorizando”.

Na oportunidade, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, elogiou a coragem destes adultos pela aposta na formação.

“Depois de um percurso de vida ativo, voltar aos bancos da escola, estar envolvido em atividades de aprendizagem, em dinâmicas de grupo, é relevante e uma atitude louvável. Retornar à escola, melhorar as competências e adquirir novos conhecimentos é algo que deve fazer parte de todo o nosso percurso de vida. Permite-nos permanecer atualizados com tudo o que se passa no mundo, mas, acima de tudo, mantém-nos ativos, e sabemos o quanto isso é importante, não só em termos físicos, mas sobretudo em termos mentais”, sublinhou o governante.

O Ensino Recorrente representa uma segunda oportunidade para quem não teve acesso à educação na idade própria ou a abandonou precocemente. Mercê duma oferta abrangente de cursos, possibilita a alfabetização e aperfeiçoamento das competências de literacia e numeracia dos discentes adultos, assim como a aquisição de competências básicas de leitura, escrita e cálculo.

Na Madeira, o Ensino recorrente abrange uma rede de cerca de 39 cursos, frequentados por 759 alunos, em diversos concelhos, promovendo o acesso à educação ao longo da vida e combatendo o abandono escolar.