Papel do Presidente da República debatido na Academia Política da JSD Madeira

    Sessão formativa da JSD Madeira teve lugar no Mercado dos Lavradores. DR
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
04 Fevereiro 2026
14:17

‘As Presidenciais e os Desafios Futuros do País’ foi ontem o tema de reflexão e debate da Academia Política da JSM Madeira, realizado no Mercado dos Lavradores, reunindo jovens militantes e simpatizantes num ambiente aberto e participativo.

De acordo com um comunicado alusivo à sessão, o momento foi dedicado à análise da situação política atual, bem como à reflexão acerca da importância que a principal figura do Estado assume perante a Autonomia.

João Paulo Marques, líder de bancada da coligação Funchal Sempre Melhor na Assembleia Municipal do Funchal, foi o orador convidado para dinamizar a sessão.

Esta iniciativa da Academia Política subdividiu-se em três áreas previamente escolhidas pelos participantes.

Num primeiro momento, João Paulo Marques e os grupos de trabalho abordaram o impacto que a segunda volta das Eleições Presidenciais pode gerar no panorama político nacional.

Seguiram-se os temas ‘Relações República vs Regiões Autónomas’ e ‘Aprofundamento da Autonomia Política’.

A propósito deste último, João Paulo Marques, citado no comunicado, defendeu que “para alcançar a Autonomia plena que a Madeira ambiciona será imprescindível a realização de uma revisão constitucional, seguida das revisões do Estatuto Político-Administrativo e da Lei das Finanças Regionais”.

A extinção do cargo de Representante da República, o posicionamento da Madeira enquanto Região Ultraperiférica e o método de eleição de deputados das Regiões Autónomas ao Parlamento Europeu, entre outros, foram também assuntos que não fugiram à Academia Política da JSD/Madeira.

Esta iniciativa “voltou a cumprir o objetivo de proporcionar momentos de formação política, de desenvolvimento do pensamento crítico e de trabalho em equipa”, assinala Ricardo Freitas, vice-presidente da estrutura e coordenador da Academia Política da JSD/Madeira.

“As atividades têm sido planeadas tendo em consideração a atualidade política e, sempre que possível, o caráter prático das mesmas. Acreditamos que esse binómio é favorável à assimilação de conceitos e à compreensão do funcionamento dos órgãos e instituições da Região e do País”, disse.

Ricardo Freitas conclui reforçando “a pertinência de refletir acerca das implicações que o ato eleitoral do próximo domingo poderá vir a ter na estabilidade democrática futura da Madeira e de Portugal”.

