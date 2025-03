O PAN Madeira defende a redução da taxa de IVA nos ginásios e o investimento na criação e manutenção de espaços ao ar livre adequados à prática desportiva, tendo em conta que a prática regular de exercício físico é fundamental para a saúde, prevenindo doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares, além de ajudar no combate à ansiedade e depressão.

Em Portugal, os ginásios ainda são tributados com IVA máximo, sendo tratados como luxo, em vez de serviços de saúde pública, conforme esclarece o partido.

Além disso, defende o apoio às modalidades desportivas amadoras e incentivos aos eventos desportivos gratuitos, como provas de atletismo e ciclismo.

“Temos de olhar para o desporto como um pilar da saúde pública e não como um privilégio. O acesso à prática desportiva deve ser incentivado com medidas concretas, como a redução do IVA nos ginásios e o investimento em espaços desportivos gratuitos, de modo a que todos possam beneficiar dos seus efeitos positivos,” afirma Mónica Freitas, porta-voz do PAN Madeira.