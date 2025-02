PAN Madeira propõe medidas para valorizar a carreira docente na Região

A fixação dos professores aos quadros, a recuperação do tempo de serviço e a eliminação das quotas de progressão são algumas das medidas que o PAN defende e incluirá no seu programa eleitoral, do próximo dia 23,

Estas propostas foram apresentadas pelo PAN Madeira em reunião com a Secção Regional da Madeira da Associação Nacional de Professores (ANP) com o objetivo de discutir as principais reivindicações da classe na Região.

De acordo com um comunicado alusivo a esta iniciativa, “entre as medidas defendidas pelo PAN está a vinculação automática dos docentes com três anos de contrato com a Secretaria Regional da Educação, bem como a abertura das vagas de quadro necessárias ao Sistema Educativo Regional”.

“Além disso, o PAN exige que a Madeira deixe de ser a única região do país onde os docentes contratados não podem progredir até ao 3.º escalão, uma situação inaceitável que precisa de ser corrigida com urgência. O concurso interno, que deveria ser anual à semelhança do que já acontece no continente e a não obrigatoriedade de renovação do concurso para a reserva de contratação são também pontos essenciais para garantir maior estabilidade aos docentes”, acrescenta o partido.

Segundo Henrique Andrade, comissário político do PAN Madeira, citado no comunicado, “os professores desempenham um papel fundamental na nossa sociedade e devem ter acesso a uma carreira digna e sem injustiças”.

“O PAN está ao lado dos docentes na luta pela reposição do tempo de serviço, vinculação dos professores contratados e pela eliminação definitiva das quotas de progressão. O Governo Regional não pode continuar a ignorar estas reivindicações legítimas”, sublinha.

O PAN Madeira esteve também presente no mesmo dia nas ‘conversas com Partidos Politicos’ promovido pelo Sindicato dos Professores da Madeira, onde estas e outras questões foram abordadas, reforçando o seu compromisso com as causas da classe docente.

“Continuaremos a trabalhar de modo a garantir soluções concretas que dignifiquem a profissão e valorizem o ensino na Região. O PAN estará sempre na linha da frente na defesa de um sistema educativo justo, transparente e que valorize os seus profissionais”, assegura o PAN que tem Mónica Freitas como cabeça de cartaz..