O PAN Madeira e o candidato Marco Gonçalves, cabeça-de-lista pelo círculo eleitoral da Madeira às eleições legislativas, sobre o mote ‘Por uma autonomia verde’, estiveram esta tarde pela freguesia do Caniço onde contactaram a população local e falaram sobre as suas medidas para a juventude.

O partido Pessoas-Animais-Natureza anunciou que no âmbito do seu programa de governo contempla medidas que visam melhorar a vida dos jovens em Portugal. Nesse sentido destacaram aquelas que poderão facilitar a sua integração na vida ativa, como por exemplo o apoio ao IRS jovem de 5 para 7 anos, intensificar a conversão de estágios para contrato de trabalho, aumentar as bolsas de estudo para jovens qualificados de forma a fixa-los no Pais.

Ao nível de apoio a aquisição de habitação, defendem ainda a implementação de um regime de credito bonificado para compra de casa para jovens entre os 18 e 35 anos, bem como a redução de custos na sua aquisição, com a isenção de emolumentos e de imposto como o de selo e IMT.

No âmbito da promoção do desporto, destacam os apoios necessários do Estado para garantir as deslocações dos jovens desportista das regiões autónomas para o território nacional. Por fim, a defesa da igualmente de género no desporto, com maior valorização das modalidades de desporto feminino.

“O PAN defende que é fundamental dar oportunidades aos jovens”, refere Marco Gonçalves.